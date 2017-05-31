В УФСИН рассказали подробности утренних учений

31 Мая 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске завершились межведомственные учения. По их легенде на обменном пункте железнодорожной станции «Мурманск» двое подследственных совершили побег из спецавтомобиля при конвоировании.

«В ходе проведения розыскных мероприятий и спецоперации условные преступники были задержаны. Основной задачей тактико-специального занятия было совершенствование слаженности действий дежурных служб и личного состава всех взаимодействующих ведомств», – рассказали «Би-порту» в УФСИН по Мурманской области.

По завершению учений были подробно разобраны основные элементы проведённой операции. Руководство дало удовлетворительную оценку подготовленности личного состава. В мероприятии были задействованы сотрудники УФСИН, регионального УМВД, Управления Росгвардии и Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте.