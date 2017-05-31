Териберка: суровое очарование. Фоторепортаж

31 Мая 2017 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Прибрежное поселение Териберка благодаря множеству событий снискала славу одного из самых посещаемых мест в регионе. Здесь хотели построить газоперевалочный завод для Штокмана, снимали «Левиафана» (со съемок фильма, к слову, и началось паломничество), проводятся разнообразные фестивали.

Посещение Териберки сейчас входит почти во все программы для китайских туристов. Считается, что если зачать ребёнка в ночь, когда небо полыхает Северным сиянием, то обязательно родится наследник. В поисках сияния Авроры сюда приезжают туристы из всех уголков страны и мира, что делает это место необычайно популярным. Несмотря на то, что в этом году дорога на Териберку была почти постоянно закрыта, а количество осадков за зиму установило очередной рекорд, даже эти факторы не останавливали любителей этого сурового, но очаровательного уголка Мурманской области.

Суровое очарование Териберки запечатлели в своих снимках фотографы-партнёры агентства «Би-порт» Александр Меркушев и Роман Имполитов.