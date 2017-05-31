Между Россией и Норвегией стали чаще ездить

31 Мая 2017 года, 16:14

НОРВЕГИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Движение через границу Норвегии с Россией возросло с начала года на 20%. Об этом заявил Министр юстиции Королевства Пер-Вили Амундсен во время визита на самый северный в Европе КПП Стурскуг.

«Необходимо открыть новый контрольно-пропускной пункт. Нетрудно осознать такую необходимость, учитывая, что поток растёт», – цитирует министра TIBO.

Здание в Стурскуге было построено на границе с Мурманской областью в начале 90-х годов, когда интенсивность переходов составляла лишь треть от нынешней. Сегодня пиковые нагрузки наблюдаются по субботам. Это связано с тем, что российские туристы отправляются в Норвегию за покупками, и наоборот: норвежцы – завсегдатаи приграничных заведений.

Фото: Томас Нильсен (TIBO)