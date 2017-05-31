Мурманские авиамоделисты примут участие в международном авиасалоне «МАКС-2017»

31 Мая 2017 года, 16:31

КРАСНОГОРСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В подмосковном Красногорске в центре «Крокус-Экспо» в рамках Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» состоялась X Международная выставка вертолетной индустрии «HeliRussia 2017».

На выставке были представлены экспозиции вертолетной индустрии авиационных компаний и заводов России, Беларуси, США, Великобритании, Франции, Германии, Израиля, Австралии, Италии, Испании, Мальты, Финляндии, Бельгии, Литвы, Эстонии, Чехии, Норвегии, Ливии, Нидерландов, ЮАР и КНР. Также в работе выставки приняли участие 25 лучших моделей радиоуправляемой техники, сделанных детьми из России и Болгарии.

Мурманскую область представляли Полина Шаповалова, учащаяся объединения «Авиа-, ракетомоделирование», и педагог-наставник Алексей Корсаков. Их модель полукопии вертолета «КА-32» показала высокий результат по стендовой оценке и летным качествам.

Участникам и педагогам-наставникам вручены дипломы и благодарственные письма от учредителей выставки. Команда центра дополнительного образования «Лапландия» получила приглашение принять участие в Международной выставке «МАКС-2017» 18 июля в подмосковном Жуковском.