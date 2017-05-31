Ростелеком в Мурманске провел встречу с корпоративными клиентами

31 Мая 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 31 мая - 26 мая 2017 года Мурманский филиал «Ростелекома» провел встречу с представителями государственных организаций и крупного бизнеса. Участники мероприятия собрались в ресторане отеля «Азимут», чтобы в неформальной обстановке обсудить новинки рынка телекоммуникаций и принять участие в совместном со связистами кулинарном мастер-классе «Скандинавская кухня».

Встреча началась с официальной части. Специалисты «Ростелекома» рассказали, как выгодно построить корпоративную связь, используя возможности услуги «Новая телефония». А также познакомили участников мероприятия с одной из самых передовых услуг «Видеокомфорт». Облачное видеонаблюдение позволяет контролировать ситуацию в офисе или на объекте из любой точки мира, где есть интернет. Наблюдать за происходящим можно через веб-браузер или мобильное приложение на смартфоне или планшете. Информация с камер хранится от трех до 30 дней в дата-центрах «Ростелекома» в зашифрованном виде.

«Облачные сервисы – это комфортное и простое решение для управления бизнесом или бюджетной деятельностью, – подчеркнула в своем выступлении Юлия Бондарович, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Мурманского филиала ПАО «Ростелеком». – Для успешного развития бизнеса любого масштаба мы готовы предложить современные решения, которые позволят экономить бюджет в IT-сфере и перенаправить эти средства на другие направления. Облачные услуги не требуют специализированного ПО, а доступ в «облака» возможен с любого устройства с выходом в интернет».

Презентована на встрече также была услуга «Мобильная связь». Крупным корпоративным клиентам компания предлагает комплексные, индивидуально разработанные пакеты с гибкой системой скидок, объединяющие мобильную связь и основные услуги (фиксированная телефония, доступ в интернет, VPN и пр.).

Во второй части мероприятия гости смогли обсудить с сотрудниками Ростелекома перспективы работы по новым услугам, а кулинарный мастер-класс под руководством шеф-повара познакомил гостей с особенностями скандинавкой кухни.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать статус надежного партнера и стремимся вывести взаимоотношения с нашими клиентами на новый уровень. Такому сотрудничеству способствуют подобные встречи. На них мы можем получить обратную связь от ключевых заказчиков, со многими из которых нас связывают долгие годы сотрудничества», - отметила Юлия Бондарович.