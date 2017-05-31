На границах России будут проверять отпечатки пальцев

31 Мая 2017 года, 17:28

РОССИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Министерство связи и массовых коммуникаций России спроектировало и разработало ПО для паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП), пишут «Известия».

Как записано в документах министерства, данные решения можно будет использовать в мобильных, временных, сезонных и нерегулярно функционирующих пунктах проверки документов. В том числе — для проверки принадлежности документов предъявителю «путем верификации папиллярных узоров пальцев рук». Разработки «позволят сотрудникам федеральных органов исполнительной власти производить оперативную проверку ПВДНП».

Одна из целей проекта — повышение надежности пограничного контроля. В консульском департаменте МИД России сообщили, что в некоторых странах для получения российской визы иностранцы проходят дактилоскопию. Но такая возможность есть не везде. Как пояснил заместитель председателя профсоюза трудящихся-мигрантов Абдулмаджид Сурхаков, в России дактилоскопическую регистрацию проходят, в частности, иностранцы, обратившиеся за разращением на работу или патентом на трудовую деятельность. В феврале Федеральная миграционная служба сообщала, что такую регистрацию прошли 7 млн человек.

По статье 9 закона «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» обязательной регистрации подлежат россияне, поступающие на воинскую службу, военнослужащие, сотрудники ФСБ, таможни и ряда других ведомств, спасатели, члены экипажей воздушных судов, граждане, не способные сообщить данные о своей личности, подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые и осужденные, подвергнутые административному аресту. А также сотрудники вневедомственной охраны и сотрудники некоторых организаций, имеющие дело с оружием.

«Если инициативу решат реализовать, потребуется внести изменения в закон «О государственной дактилоскопической регистрации» и разработать положения о проверке отпечатков пальцев в мобильных условиях, — заявил руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов. — Следует четко прописать, когда это правомерно, иначе неоправданно широкое применение данного инструмента приведет к нарушению прав граждан, когда отпечатки пальцев будут сниматься без каких бы то ни было оснований».