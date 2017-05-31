В России подорожали водка, соль и карамель

31 Мая 2017 года, 17:40

РОССИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – За период с 23 по 29 мая 2017 года индекс потребительских цен в России составил 100,1%, с начала месяца – 100,4%, с начала года – 101,7%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За прошедшую неделю цены на яйца куриные уменьшились на 1,8%. Стоимость куры, масла подсолнечного, крупы гречневой и пшена снизилась на 0,2-0,7%. Одновременно цены на водку, карамель и соль выросли на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,0%, в том числе на картофель – 6,1%, капусту белокочанную, морковь и яблоки – 2,9-3,6%. В то же время помидоры и огурцы подешевели на 7,8% и 7,2% соответственно, лук – на 0,3%.