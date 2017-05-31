31 Мая 2017 года, 18:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Туристы в летний сезон 2017 года смогут отправиться на отдых в Крым по «единому» билету. Продажи стартовали в марте, а перевозки начались с 30 апреля.

Проезд по «единому» билету представляет собой вид перевозки с использованием нескольких видов транспорта, а именно железнодорожного, воздушного, автомобильного и морского транспорта.

Перевозки по «единому» билету осуществляется от железнодорожных вокзалов Краснодара, Анапы и от аэропорта Симферополя до семи городов Крымского полуострова (Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта) и обратно. Расписание автобусов состыковано с прибытием и отправлением поездов и временем прилета и вылета самолетов (в том числе и в ночное время).

Оформить «единый» билет в Крым и в Севастополь можно при приобретении железнодорожного билета в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД» за 60 суток до планируемой даты поездки. А также при приобретении авиабилета на сайтах авиакомпаний «Аэрофлот», «Алроса», «Саратовские авиалинии», «PegasFly», «Нордавиа», «Уральские авиалинии» и в агентских сетях, использующих глобальную распределительную систему «Сирена Трэвел» – с глубиной продажи до 30 сентября 2017 года (ознакомиться с местами продаж можно на сайтах).

Для пассажиров, следующих по «единому» билету на полуостров Крым и обратно, организована круглосуточная бесплатная телефонная «горячая» линия 8-800-250-18-04.