1 июня – День Северного флота России. Официальное поздравление

01 Июня 2017 года, 09:00

Уважаемые моряки-североморцы, дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Днем рождения Краснознаменного Северного флота!

Исторический путь Северного флота овеян славой побед и свершений. В годы Великой Отечественной войны моряки-североморцы продемонстрировали массовый героизм. Флот воспитал целую плеяду выдающихся героев, память о подвигах которых мы свято храним до сих пор.

Послевоенный период стал временем бурного развития Северного флота, получившего атомное оружие и вышедшего на просторы Мирового океана. Новые поколения североморцев с честью хранят и развивают славные боевые традиции предыдущих поколений.

Нелегкая сама по себе флотская служба еще больше осложняется суровыми условиями Крайнего Севера. Сегодня моряки, подводники, летчики Северного флота достойно продолжают дело отцов, дедов и прадедов, гордо несут Андреевский военно-морской флаг России по всем морям и океанам, выступая гарантом мира и безопасности рубежей нашей Отчизны.

Жители Мурманской области гордятся тем, что самый мощный флот России базируется на Кольской земле. В непростые 90-е годы северяне помогали флоту чем могли, а сегодня отправляют служить на Северный флот своих самых достойных сыновей.

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, успехов в вашей нелегкой службе, мирного неба, спокойного моря, счастья и добра вашим семьям!

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин