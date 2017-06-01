Первый день лета в Мурманске встретят с сильным ветром

01 Июня 2017 года, 09:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – В первый день лета на территории региона облачная погода, местами возможны осадки в виде мокрого снега. Воздух прогреется до +7 градусов. Ветер северный сильный.

В период с 12:00 ожидается дальнейшее усиление ветра, его порывы будут достигать 22 м/с.

«Погоду Кольского полуострова 1 июня будет определять активный циклон, смещающийся с Балтийского моря», – сообщает главный синоптик Мурманского гидрометцентра.

Сегодня на севере и в центральных районах Баренцева моря ветер северо-восточный, северный до 17 м/с.