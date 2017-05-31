Коммунальщик ответит в суде за сброшенный на голову ребенка лед

01 Июня 2017 года, 09:55

КИРОВСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Руководитель компании ООО «Развитие» предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В марте 2017 года 11-летний ребенок был госпитализирован в больницу после того как ему с крыши дома на голову упал кусок льда. Оказалось, что фрагмент был сброшен рабочими, которые в тот момент отчищали кровлю.

«Обвиняемый не проконтролировал соблюдение подчиненными норм безопасности и обеспечение охраны опасной зоны, в результате чего ребенок получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. В ходе следствия пострадавшему в полном объеме был возмещен причиненный материальный и моральный вред», – рассказали в Следственном комитете.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по первой части статьи 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.