01 Июня 2017 года, 10:30

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области приглашает на бесплатный мастер-класс «Дистанционное управление бизнесом». Бесплатный мастер-класс для выстраивания системы дистанционного управления и контроля бизнеса на расстоянии.

Вы не только повысите доходность и эффективность вашего бизнеса за счет правильной системы и технологий, но и получите больше свободного времени для получения удовольствие от жизни и бизнеса.

Время и место проведения семинара: 06 июня 2017 года с 11.00 до 15.00 (перерывы на кофе-брейки) г. Мурманск, ул. Подстаницкого, дом 1, второй этаж.

Заявки принимаются до 05 июня 2017 года включительно на e-mail: 3002177@mail.ru или факсу (8152)26-17-52. А на сайте вы можете посмотреть программу мастер-класса и записаться.