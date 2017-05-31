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Более 60 дворов и 30 парков будут благоустроены. Началась федеральная программа по благоустройству
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Бесплатный мастер-класс «Дистанционное управление бизнесом»
 
 
 
 
01 Июня 2017 года, 10:30

Бесплатный мастер-класс «Дистанционное управление бизнесом»


Центр поддержки предпринимательства Мурманской области приглашает на бесплатный мастер-класс «Дистанционное управление бизнесом». Бесплатный мастер-класс для выстраивания системы дистанционного управления и контроля бизнеса на расстоянии.

Вы не только повысите доходность и эффективность вашего бизнеса за счет правильной системы и технологий, но и получите больше свободного времени для получения удовольствие от жизни и бизнеса.

Время и место проведения семинара: 06 июня 2017 года с 11.00 до 15.00 (перерывы на кофе-брейки) г. Мурманск, ул. Подстаницкого, дом 1, второй этаж.

Заявки принимаются до 05 июня 2017 года включительно на e-mail: 3002177@mail.ru или факсу (8152)26-17-52. А на сайте вы можете посмотреть программу мастер-класса и записаться.

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