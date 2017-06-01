Монтаж металлоконструкций мусоросортировочного комплекса начался в Междуречье

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ - В районе посёлка Междуречье Мурманской области начался монтаж металлоконструкций производственного здания мусоросортировочного комплекса. Об этом «Би-порту» сообщили в мурманском филиале АО «Управления отходами».
31 мая строители приступили к монтажу мусоросортировочного комплекса Мурманского филиала АО «Управления отходами». На специально подготовленные фундаменты будет установлено более 40 металлических колонн высотой от 10 до 12 метров. Они станут основой корпуса производственного цеха где разместят мусоросортировочное оборудование. В соответствии с графиком монтаж всех конструкций будет завершен до конца июня.
Одновременно со строительством производственного цеха на площадке продолжается завоз модулей административно-бытового корпуса (АБК). Монтаж модулей АБК начнется 5 июня.