Метель заметает дорогу в Териберку

01 Июня 2017 года, 11:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Проехать в Териберку невозможно. Об этом сообщают жители Мурманской области в социальных сетях. На 72 километре из-за переметов встал автобус, двигавшийся в сторону Мурманска, также в районе развилки на 81 километре дороги застряли автомобили.

«По поводу закрытия дороги информации не поступало. К застрявшим машинам вышла техника, в общей сложности поступили сообщения о пяти автомобилях», – рассказали «Би-порту» в диспетчерской службе «Мурманскавтодора».

В настоящий момент дорога «Кола – Серебрянские ГЭС» официально открыта для проезда.