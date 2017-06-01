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Валентин Балашов:

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Сергей Андреев:

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Главная » НОВОСТИ » Краснознаменному Северному флоту исполняется 284 года
 
 
 
 
01 Июня 2017 года, 11:40

Краснознаменному Северному флоту исполняется 284 года


РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 1 июня, исполняется 284 года со Дня образования Краснознаменного Северного флота – межвидового стратегического объединения Вооруженных Сил России, защищающего национальные интересы страны в Арктике и в других районах Мирового океана.

Сегодня Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ России. Ранее его Днем создания считалось 1 июня 1933 года – именно тогда циркуляром начальника штаба Рабоче-крестьянской Красной армии была сформирована Северная военная флотилия, впоследствии переименованная в Северный флот. Однако в 2014 году приказом главнокомандующего ВМФ датой отсчета определен 1733 год, когда была создана эскадра для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова.

В состав Северного флота входят разновидовые подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, армия ВВС и ПВО.

На вооружении СФ уникальные корабли океанской зоны – флагман ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Но главной особенностью остаётся наличие морских стратегических ядерных сил. Подводные лодки флота непрерывно патрулируют и несут боевое дежурство в Мировом океане.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, «в зимнем периоде обучения Северный флот еще раз подтвердил, что способен успешно решать не только учебные, но и боевые задачи, о чем свидетельствует итоги средиземноморского похода корабельной авианосной группы Северного флота, возглавляемой авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Операция против международного терроризма в Сирии показала, что система подготовки моряков и лётчиков, которая совершенствуется в ходе учений и проверок боеготовности, правильная и высокоэффективная.

В 2017 году более 100 военнослужащих СФ награждены государственными наградами, а медалями Минобороны России - более 5,5 тысяч военнослужащих и гражданского персонала. В мирное время за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, 30 военнослужащих флота были удостоены звания Героя Российской Федерации.

Моряки СФ продолжают осваивать и изучать Арктику, стала повседневной практика походов на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа. На арктических островах создана и совершенствуется современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные системы освещения обстановки, функционирующие в воздухе, на воде и под водой.

Комплекс мероприятий по освоению Арктики – одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота в ближнесрочной перспективе.

1 июня во всех объединениях и соединениях Северного флота состоятся торжественные митинги, а на кораблях – тожественные церемонии подъема Военно-морского флага.

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