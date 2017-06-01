Клиенты ВТБ в СЗФО стали чаще отдыхать за рубежом

Розничный бизнес банка ВТБ в СЗФО проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 1 по 9 мая 2017 г., сравнив её с майскими праздниками прошлых лет. В этом году на 16% выросло число туристов, выбравших в качестве отдыха зарубежные страны. Количество транзакций выросло на 22% по сравнению с 2016-м. Общий объем трат составил 3,5 млн рублей. Лидерами списка в этом году стали Финляндия, Эстония, Болгария, Италия и Франция.
Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций с 1 по 9 мая почти не изменилась: лидером уже на протяжении пяти лет является Финляндия, которая лишь в прошлом году уступила первенство Германии. Далее следуют Испания, Франция, Италия и Германия. При этом объем трат в Финляндии вырос в этом году почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Лидером по «среднему чеку» стала страна Монако.
«Новичками» топ-10 рейтинга стали Монако и Словения, а Польша и Индия в этом году не попали в число наиболее популярных направлений.
Лидером рейтинга по количеству транзакций снова стала Финляндия — там было совершено более 330 карточных операций. В первую пятерку также вошли Эстония, Болгария, Испания и Италия.
В этом году во время «весенних каникул» клиенты ВТБ сократили расходы на рестораны на 57%, увеличив траты на покупки в супермаркетах на 37%. Затраты на авиа- и ж/д билеты также снились 37%, а расходы на аренду автомобилей и АЗС выросли на 42%. На шопинг было потрачено меньше на 25%.
На территории России количество путешественников среди клиентов ВТБ превысило 9 тысяч человек, рост по сравнению с прошлым годом составил 26%, и 13% относительно 2015 года. С 1 по 9 мая этого года они тратили чаще и больше: число транзакций – выросло на треть по сравнению с 2016-м и на 25% - с 2015-м гг. Общий объем трат составил 38,3 млн рублей, что на 29% и 20% больше в сравнении 2016 и 2015 гг. соответственно. Средний чек при этом практически не изменился.
Клиенты, которые в этом году предпочли внутренний туризм, на 10% потратили меньше на покупку алкогольной продукции, увеличив траты на авиа- и ж/д билеты на 67%. Объемы покупок в ресторанах и барах выросли на 40%, в супермаркетах – на 33%, на шопинг потратили на 12% больше. Затраты на аренду автомобилей и АЗС остались примерно на том же уровне.
Топ-10 стран по размеру «среднего чека».
|
2017
|
2016
|
Страна
|
Средний чек, руб.
|
Страна
|
Средний чек, руб.
|
Монако
|
45 317
|
Индия
|
171 243
|
Словения
|
44 105
|
Германия
|
29 701
|
Антигуа и Барбуда
|
25 218
|
Италия
|
12 186
|
Молдавия
|
17 631
|
Ирландия
|
10 240
|
Ирландия
|
12 703
|
Португалия
|
10 225
|
Казахстан
|
10 068
|
Сейшелы
|
8 205
|
Норвегия
|
8 975
|
Великобритания
|
7 172
|
Германия
|
7 124
|
Норвегия
|
6 157
|
Австралия
|
6 941
|
Франция
|
5 567