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Главная » НОВОСТИ » Клиенты ВТБ в СЗФО стали чаще отдыхать за рубежом
 
 
 
 
01 Июня 2017 года, 11:50

Клиенты ВТБ в СЗФО стали чаще отдыхать за рубежом


Розничный бизнес банка ВТБ в СЗФО проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 1 по 9 мая 2017 г., сравнив её с майскими праздниками прошлых лет. В этом году на 16% выросло число туристов, выбравших в качестве отдыха зарубежные страны. Количество транзакций выросло на 22% по сравнению с 2016-м. Общий объем трат составил 3,5 млн рублей. Лидерами списка в этом году стали Финляндия, Эстония, Болгария, Италия и Франция.

Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций с 1 по 9 мая почти не изменилась: лидером уже на протяжении пяти лет является Финляндия, которая лишь в прошлом году уступила первенство Германии. Далее следуют Испания, Франция, Италия и Германия. При этом объем трат в Финляндии вырос в этом году почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Лидером по «среднему чеку» стала страна Монако.

«Новичками» топ-10 рейтинга стали Монако и Словения, а Польша и Индия в этом году не попали в число наиболее популярных направлений.

Лидером рейтинга по количеству транзакций снова стала Финляндия — там было совершено более 330 карточных операций. В первую пятерку также вошли Эстония, Болгария, Испания и Италия.

В этом году во время «весенних каникул» клиенты ВТБ сократили расходы на рестораны на 57%, увеличив траты на покупки в супермаркетах на 37%. Затраты на авиа- и ж/д билеты также снились 37%, а расходы на аренду автомобилей и АЗС выросли на 42%. На шопинг было потрачено меньше на 25%.

На территории России количество путешественников среди клиентов ВТБ превысило 9 тысяч человек, рост по сравнению с прошлым годом составил 26%, и 13% относительно 2015 года. С 1 по 9 мая этого года они тратили чаще и больше: число транзакций – выросло на треть по сравнению с 2016-м и на 25% - с 2015-м гг. Общий объем трат составил 38,3 млн рублей, что на 29% и 20% больше в сравнении 2016 и 2015 гг. соответственно. Средний чек при этом практически не изменился.

Клиенты, которые в этом году предпочли внутренний туризм, на 10% потратили меньше на покупку алкогольной продукции, увеличив траты на авиа- и ж/д билеты на 67%. Объемы покупок в ресторанах и барах выросли на 40%, в супермаркетах – на 33%, на шопинг потратили на 12% больше. Затраты на аренду автомобилей и АЗС остались примерно на том же уровне.

Топ-10 стран по размеру «среднего чека».

2017

2016

Страна

Средний чек, руб.

Страна

Средний чек, руб.

Монако

45 317

Индия

171 243

Словения

44 105

Германия

29 701

Антигуа и Барбуда

25 218

Италия

12 186

Молдавия

17 631

Ирландия

10 240

Ирландия

12 703

Португалия

10 225

Казахстан

10 068

Сейшелы

8 205

Норвегия

8 975

Великобритания

7 172

Германия

7 124

Норвегия

6 157

Австралия

6 941

Франция

5 567
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