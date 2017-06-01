Минсельхоз хочет регулировать цены на молоко

01 Июня 2017 года, 12:05

РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – В представленном правительству докладе «О ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» содержится предложение ввести регулирование цен на молоко.

«В целях снижения волатильности рынка молока следует разработать предложения, направленные на создание механизма регулирования цен на молочную продукцию», — сказано в разделе доклада с предложениями по совершенствованию мероприятий госпрограммы.

Близкий к Министерству сельского хозяйства источник пояснил «Известиям», что речь идет об интервенциях на молочном рынке по аналогии с рынком зерна. Механизм подразумевает, что государство закупает у производителей избытки продукции (как правило, летом), а затем продает ее при возникновении дефицита (как правило, зимой). Это позволяет избежать сезонных скачков цен на продукцию.

Источник в экономическом блоке правительства сказал, что предложение об интервенциях на молочном рынке уже поддержало Министерство экономического развития и согласовало соответствующие проекты нормативных правовых актов.

Представители отрасли также говорят, что под регулированием цен имеются в виду интервенции.

«Речь идет о механизме молочных интервенций. Государство должно использовать механизмы регулирования, когда экономика того требует. Но министр неоднократно говорил, что даже после принятия изменений в законодательство, которые позволят использовать данный механизм, Минсельхоз будет следить за ситуацией. Возможно, он и не потребуется», — отметил заместитель исполнительного директора по экономике Российского союза предприятий молочной отрасли Рауф Хилва.

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов рассказал, что волатильность цен на сырое молоко в течение года в некоторых регионах составляет порядка 30%. Он уточнил, что интервенции нужны не на всей территории страны. Их проведение позволит выровнять цены на сырье в течение года и за счет их предсказуемости повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

«Соответственно, объем предложения будет увеличиваться. Вырастет конкуренция, и в долгосрочной перспективе это будет способствовать снижению цен, в том числе потребительских», — сказал эксперт.