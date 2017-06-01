Судейство положительно оценило использование командой «Колэнерго» современных технологий проведения работ на высоте

01 Июня 2017 года, 12:16

ВОЛОГДА/ 1 июня/ БИ-ПОРТ - В Вологде продолжаются соревнования профессионального мастерства по ремонту и обслуживанию распределительных сетей и кабельных линий электропередачи

«Мы видим, что команда от этапа к этапу становится сплочённее, ребята хорошо понимают друг друга, настроены позитивно, - прокомментировал заместитель главного инженера производственного отделения «Центральные электрические сети» «Колэнерго» Александр Борисов, находящийся на вологодском полигоне, - Жюри отметило применение нами ряда технологий при прохождении этапов: использование анкерной линии при подъёме и средств защиты на высоте».

Сильный ветер и дождь создают дополнительные трудности участникам, но, с другой стороны, это делает условия соревнований «максимально приближенными к боевым».

«Не совсем удачно сложился для нас этап, на котором ребята освобождали и реанимировали условного пострадавшего от действия электрического тока, - посетовал Александр Борисов, - Но и здесь проявили волю и настойчивость, которые вызвали уважительные комментарии судейства».

В ходе соревнований командам по эксплуатации кабельных линий электропередачи предстоит пройти по три этапа. Это проверка знаний действующих правил, инструкций и норм, монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3D макете и монтаж соединительной кабельной муфты 10 кВ на силовом одножильном кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена.

У команд по ремонту и обслуживанию распределительных сетей на пути к победе восемь этапов, в том числе «Первичное подключение жилого дома от действующей линии электропередачи 0,4 кВ с применением автомобильного гидроподъёмника», «Замена дефектного изолятора 10 кВ на комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ», «Замер габаритов в соседних пролетах линии электропередачи, замер сопротивления заземления опоры ВЛ». Наиболее зрелищными этапами традиционно считаются организация и проведение тушения пожара на комплектной трансформаторной подстанции и этап освобождения пострадавшего (манекена) от действия электрического тока и оказание ему первой помощи.