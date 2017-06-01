Делегация Мурманской области работает на Петербургском международном экономическом форуме

01 Июня 2017 года, 13:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Делегация Мурманской области принимает участие в одном из главных событий деловой жизни России и мира – XXI Петербургском международном экономическом форуме.

В этом году он пройдёт под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Основными темами форума станут динамика глобальной экономики, формирование повестки российской экономики, человеческий капитал как ключевой вектор развития и технологии, меняющие реальность.

В Санкт-Петербурге соберутся главы государств и правительств, общественные и политические деятели, представители деловых и экспертных кругов из России и зарубежных стран. Насыщенная повестка ожидает делегацию Мурманской области, которую возглавляет губернатор Марина Ковтун.

Главным лейтмотивом участия делегации Мурманской области в форуме 2017 года станет подтверждение и укрепление партнёрских взаимоотношений с крупными промышленными предприятиями, работающими на территории региона.

Так, планируется подписание дополнительного соглашения к действующему документу о социально-экономическом партнёрстве между правительством региона, компанией «ЕвроХим» и администрацией Ковдорского района. С компанией «ФосАгро» будет подписано соглашение о социально-экономическом партнёрстве на 2017-2019 годы.

Запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта с компанией «НОВАТЭК» и Министерством промышленности и торговли России. Предметом Меморандума станет проект строительства Центра морских крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Марина Ковтун в апреле отмечала, что строительство начнется после прохождения экспертизы в июне этого года, а к 2020 году верфь должна функционировать на полную мощность.

Также на полях форума планируется подписать соглашения с Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Министерством связи и массовых коммуникаций и «Ростелекомом», – они направлены на формирование в регионе современной технологичной деловой среды и развитие телекоммуникационных услуг.

Кроме того, Ковтун примет участие в саммите глав энергетических компаний, который пройдет при поддержке компании «Роснефть», заседании консультативной комиссии Госсовета по теме «Современная региональная промышленная политика как фактор повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности в субъектах РФ», а также презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.