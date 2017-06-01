За неправильное использование официальных символов Мурманской области будет грозить штраф

01 Июня 2017 года, 14:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ - Закон Мурманской области «Об административных правонарушениях» предлагается дополнить положениями об использовании официальных символов Мурманской области и муниципальных образований. По мнению авторов законопроекта, отсутствие соответствующих норм влечет беспорядочное и самовольное использование герба и флага Мурманской области. Об этом сообщили в Мурманской областной думе.

Размер административных штрафов определен в размере установленных статьей 17.10 КоАП РФ (на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей).

Кроме того, предлагается запретить использовать герб и флаг региона в коммерческих целях, на вывесках, печатях, штампах и бланках индивидуальных предпринимателей и организаций, а также в сочетании с оскорбительными изображениями и текстом.

Оба законопроекта были поддержаны профильным комитетом думы и рекомендованы к принятию в первом чтении.