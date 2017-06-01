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Главная » НОВОСТИ » Сегодня «МегаФон» отмечает двойной юбилей
 
 
 
 
01 Июня 2017 года, 15:00

Сегодня «МегаФон» отмечает двойной юбилей

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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня «МегаФон» в Мурманской области отмечает двойной юбилей: исполняется ровно 20 лет с момента запуска оператором первой базовой станции на Кольском полуострове и 15 лет – с того дня, как компания, начинавшая работу как «Северо-Западный GSM», обрела нынешнее название.

Одно из главных достижений работы «МегаФона» в Мурманской области – это масштабная сеть. В условиях Заполярья устанавливать и обеспечивать работу оборудования связи непросто. Но профессиональная команда оператора умеет решать даже самые сложные задачи.

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«Мы обеспечиваем надежной связью население и предприятия региона, максимально «покрываем» автомобильные трассы, оказываем услуги связи в удаленных местах. Наша связь есть в Хибинах и в глубине Росвумчоррского рудника, в прибрежной морской зоне и в тундре. Есть уникальные удаленные «базы», которые для своей работы используют энергию ветра», – рассказал директор Мурманского отделения ПАО «МегаФон» Владимир Чуйко.

Особенное внимание оператор уделяет развитию сети четвертого поколения. С появлением связи 4G «цифровое неравенство» между городами и небольшими населенными пунктами практически исчезает. Поэтому строительство сети 4G для «МегаФона» – первоочередная задача. В настоящее время скоростной интернет доступен жителям всех 18 городов Заполярья. Продолжается установка базовых станций четвертого поколения и в этом году.

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Голосовая связь и мобильный интернет – далеко не всё, что оператор может предложить своим клиентам. Сейчас во всем мире развивается «интернет вещей», все больше различных устройств оснащается SIM-картами. «МегаФон» – на передовой технического прогресса.

«Наши корпоративные клиенты все чаще используют SIM-карты для контроля автотранспорта, в банкоматах, электросчетчиках, – отметил Чуйко. – В Мурманске SIM «МегаФона» установлены в системах сбора информации с общедомовых приборов учета и бесконтактной оплаты проезда на общественном транспорте. Абоненты – физические лица тоже могут пользоваться «интернетом вещей». Система Life Control будет прекрасно работать благодаря возможностям нашей масштабной и надежной мобильной сети».

«МегаФон» традиционно выступает телеком-партнером Международного «Праздника Севера» и Международного кинофестиваля «Северный характер». С 2012 года оператор поддерживает городской конкурс «Студент года». Регулярно проводит пресс-туры, блог-туры и экскурсии для студентов и школьников на объекты связи. Уже много лет «МегаФон» проводит футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» для ребят из детских домов и школ-интернатов. К столетию Мурманска оператор привез выставку «Живые полотна Ван Гога».

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«Итак, что же мы делаем в Мурманской области? Строим сеть. Предоставляем надежную связь даже в самых отдаленных районах. Поддерживаем знаковые для региона мероприятия. Словом, мы живем с регионом одними интересами. Очень важным достижением компании в регионе считаю крепкую команду профессионалов. Все – «старожилы» стоявшие у истоков, опытные сотрудники и молодые специалисты работают на результат — абоненты «МегаФона» должны пользоваться самыми современными услугами связи в любой точке региона и иметь лучший, чем у кого-либо, сервис», – подчеркнул директор Мурманского отделения ПАО «МегаФон».

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