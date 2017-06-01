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Главная » НОВОСТИ » Спасение утопающих в Варангер-фьорде. Завершились учения «Баренц-2017»
 
 
 
 
01 Июня 2017 года, 14:40

Спасение утопающих в Варангер-фьорде. Завершились учения «Баренц-2017»


РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня утром в Североморск вернулось спасательное буксирное судно Северного флота «Николай Чикер». На борту – руководство основных спасательных сил Мурманской области. Ещё сутки назад эти люди руководили масштабной операцией по поиску членов экипажа судно, условно потерпевшего бедствие.

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31 мая в Варангер-фьорде прошли совместные российско-норвежские учения «Баренц-2017». Спасателям обеих стран предстояло в тесном взаимодействии провести поиск пострадавших членов экипажа затонувшего судна и произвести их подъем на спасательные суда для оказания им медицинской помощи. В 10:00 солнечное утро на ходовом мостике «Николая Чикера» началось с сигнала бедствия – гражданское судно потерпело крушение. За бортом в ледяной арктической воде оказались 24 члена экипажа, которые, к счастью, успели облачиться в гидрокостюмы. Теперь им остаётся надеяться, что не позднее чем через восемь часов их найдут и спасут.

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Понимая масштаб бедствия: большое количество людей и территория поиска – российская сторона запрашивает поддержку у Норвегии. Прибывший первым в заданный квадрат спасательный буксир Северного флота начал взаимодействие с кораблями береговой охраны Норвегии «Харстад» и «Фарм», спасательным катером «Рейдер фон Косс» и судном береговой администрации «Стрилбот». На горизонте уже можно было различить очертания спешащих на помощь пограничного сторожевого корабля «Заполярье», спасательного судна «Мурманрыба» и рейдового водолазного катера «Водолаз Печкуров».

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Вылетевший заблаговременно самолёт Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота приступил к осмотру акватории. Спустя полтора часа большая часть экипажа была обнаружена – течением их унесло в территориальные воды соседнего государства. Двух человек смог выловить «Печкуров» на российской стороне.

Оставался один пострадавший, которому потребовалась помощь авиации. Ил-38, пролетая на низкой высоте, сбросил надувной плот, в котором терпящий бедствие смог в более комфортных условиях дожидаться помощи. Своё местоположение он обозначил сигнальным дымом. Ждать пришлось недолго – со стороны суши приближался вертолёт Ка-27ПС со спасательной парашютно-десантной группой на борту. В конечном итоге последнего члена экипажа доставили на борт СБС «Николай Чикер» и передали медикам.

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«Что лётчики, что наши военно-морские товарищи и с российской, и с норвежской стороны показали высокие результаты. Всех спасли: число терпящих бедствие соответствуют числу спасённых», - рассказал командир вертолётного отряда Андрей Чумак.

По его словам стать лётчиком-спасателем способен не каждый. Чтобы получить допуск к поиску и спасению, проходит долгий процесс учёбы и подготовки. Для работ привлекаются только самые способные, поскольку работа – не из лёгких.

«Психологически сложно искать и не найти, остальное нарабатывается и приходит с опытом», - рассказал журналистам Чумак.

Там где заканчивается работа спасателя, начинается работа медика. Людей много, у кого-то могут быть травмы. Но и без них есть угроза здоровью пострадавшего – переохлаждение.

«В реальности человеку, который попал в такую ситуацию, грозит переохлаждение. Поэтому, если травм нет, применяется физическое согревание, введение теплых растворов внутривенно», - делится капитан Медицинской службы Владимир Савинов, врач анестезиолог-реаниматолог.

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На флоте СБС «Николай Чикер» по негласному мнению считается одним из лучших судов вспомогательного флота. Здесь есть отдельный медицинский блок с тремя врачами и соответствующее оснащение. Это позволяет в походных условиях проводить ряд специальных операций, что, кстати, немало удивило норвежцев. Они рассказали, что у них брать узкого специалиста на борт с оборудованием очень дорого. Поэтому в случае серьёзных проблем со здоровьем у кого-то из членов экипажа он просто вызывают спасательный вертолёт и доставляют нуждающегося в помощи на землю.

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Следующим этапом учений стала ликвидация нефтяного пятна, которое оставило после себя затонувшее судно. Впервые непосредственное участие в этом принимает Северный флот, который обзавёлся собственным оборудованием для этих целей.

«У нас появилось новое оборудование. В феврале этого года принят на вооружение автономный комплекс водоотлива высокой производительности. Он предназначен для ликвидации разлива нефти. Мы его впервые апробировали», - рассказал начальник управления поисковых аварийно-спасательных работ Северного флот капитан первого ранга Владимир Горбань.

Чем больше профессиональных спасателей, тем лучше, считает з.аместитель директора по аварийно-спасательным работам и ликвидации разливов нефти Северного филиала Морспаслужбы Алексей Морозов. Он отметил, что в последние годы объём перевалки нефтепродуктов только увеличивается. А значит возрастают потенциальные риски нефтеразлива.

«На данный момент мы по согласию с Северным флотом решили потренироваться вместе, чтобы их персонал научился работать на нашем оборудовании. Мы посмотрим их оборудование», - отметил Морозов.

На брифинге, где российская и норвежская стороны подвели предварительные итоги учений, было отмечено, что все эпизоды отработаны полностью. Норвежская делегация отметила, что учения были максимально приближены к реальной обстановке.

Фоторепортаж с учений смотрите здесь.

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