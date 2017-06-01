Очередное заседание областной Думы состоится 8 июня

01 Июня 2017 года, 17:24

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Депутаты Мурманской областной Думы приняли решение, что очередное заседание Думы состоится 8 июня. В повестке дня – более 20 вопросов. В третьем чтении будет рассмотрен законопроект «Об Общественной палате Мурманской области».

Во втором чтении областные законодатели планируют рассмотреть инициативы, вносящие изменения в действующие региональные законы: «О бюджетном процессе в Мурманской области» и «Об административных правонарушениях».

В первом чтении депутаты обсудят законопроекты, вносящие изменения в законы: «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», «О Гербе и Флаге Мурманской области» и другие.

Заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового состоялось 1 июня.