Под проект НОВАТЭКа в Мурманской области будет заключен спецконтракт

01 Июня 2017 года, 16:40

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области, Минпромторг РФ и компания НОВАТЭК намерены заключить специальный инвестиционный контракт по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка. Меморандум о взаимопонимании был подписан сегодня на полях XXI Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«С помощью Кольской верфи мы планируем добиться максимальной локализации производства и пуско-наладки СПГ-заводов на основаниях – платформах гравитационного типа», - заявил председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.

Запланированный объём инвестиций на первую очередь проекта составляет 50 млрд рублей, а количество вновь созданных рабочих мест может составить около 6,5 тысяч человек. Проекту уже присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области.

«С этим статусом компания приобрела право получить земельные участки для реализации проекта без проведения торгов, а в дальнейшем – получить региональные преференции в виде льгот по налогам на прибыль и имущество», – напомнила губернатор Марина Ковтун.

Режим специального инвестиционного контракта даст проекту право претендовать на «обнуление» ставки по налогу на прибыль, уплачиваемой в федеральный бюджет, упрощённый доступ к госзаказу и другие меры поддержки. На уровне региона – снижение ставки по налогу на прибыль организаций до 10%, в части, уплачиваемой в региональный бюджет.

Стороны ожидают, что строительные работы по проекту начнутся в 2017 году.