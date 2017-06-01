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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Под проект НОВАТЭКа в Мурманской области будет заключен спецконтракт
 
 
 
 
01 Июня 2017 года, 16:40

Под проект НОВАТЭКа в Мурманской области будет заключен спецконтракт


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области, Минпромторг РФ и компания НОВАТЭК намерены заключить специальный инвестиционный контракт по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка. Меморандум о взаимопонимании был подписан сегодня на полях XXI Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«С помощью Кольской верфи мы планируем добиться максимальной локализации производства и пуско-наладки СПГ-заводов на основаниях – платформах гравитационного типа», - заявил председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.

Запланированный объём инвестиций на первую очередь проекта составляет 50 млрд рублей, а количество вновь созданных рабочих мест может составить около 6,5 тысяч человек. Проекту уже присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области.

«С этим статусом компания приобрела право получить земельные участки для реализации проекта без проведения торгов, а в дальнейшем – получить региональные преференции в виде льгот по налогам на прибыль и имущество», – напомнила губернатор Марина Ковтун.

Режим специального инвестиционного контракта даст проекту право претендовать на «обнуление» ставки по налогу на прибыль, уплачиваемой в федеральный бюджет, упрощённый доступ к госзаказу и другие меры поддержки. На уровне региона – снижение ставки по налогу на прибыль организаций до 10%, в части, уплачиваемой в региональный бюджет.

Стороны ожидают, что строительные работы по проекту начнутся в 2017 году.

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