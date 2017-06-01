Ростелеком поздравил воспитанников Мурманского областного дома ребенка с Днем защиты детей

01 Июня 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ - 1 июня 2017 года Ростелеком поздравил с Международным Днем защиты детей своих подопечных ребят из Мурманского специализированного областного дома ребенка.

Воспитанники детского дома пригласили своих шефов на утренник, и подготовили для них красочное представление с трогательными песнями, театральными миниатюрами и веселыми танцами. На празднике царила поистине дружелюбная атмосфера, у всех присутствующих гостей было ощущение, что они оказались в большой и дружной семье.

В качестве подарка ко Дню защиты детей связисты подготовили наборы для творчества, развивающие игры и сладкие угощения для малышей. Мероприятие прошло в очень теплой атмосфере, а в послеобеденное время ребят ждал сюрприз от Компании – шоу мыльных пузырей.

Поздравить коллектив и ребят приехала Директор Мурманского филиала Ольга Шаньгина: «Спасибо всем сотрудникам и юным артистам, что позволили окунуться в этот яркий и замечательный праздник. Праздник счастья, улыбок и радости. Желаю успехов и больших достижений всем воспитанникам, педагогам – заботы и терпения, а дому ребенка – процветания. Здесь, в вашем общем доме - вы одна большая и дружная семья. И помните, у вас всегда есть надежные друзья, готовые помочь в любую минуту».

Специализированному Дому ребенка более 30 лет, на воспитании в нем находятся около 200 детей от рождения и до 4 лет с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой психического развития. С Мурманским филиалом «Ростелекома» детский дом поддерживает дружеские отношения уже несколько лет и входит в число подшефных учреждений компании.