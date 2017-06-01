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Главная » НОВОСТИ » Лучшие цистерны родом из Рузаевки
 
 
 
 
01 Июня 2017 года, 17:11

Лучшие цистерны родом из Рузаевки


Строго говоря, завод «Рузхиммаш» чаще всего ассоциируют с Рузаевкой.

Так и говорят: «Вот это вагон Рузаевка сделала». Во-первых, потому что Рузаевка – один из ключевых железнодорожных узлов Поволжья, во-вторых - Рузаевский машиностроительный завод – градообразующий и вагоны-цистерны он делает еще с 90-х.

В общей линейке моделей подвижного состава «Рузхиммаша», а это порядка 70 единиц, они занимают практически половину. И конструкторов Рузаевка вырастила своих, хотя сегодня они и стали отдельным инжиниринговым центром. «Конек» инженеров компании – интересные вагоны – с улучшенной конструкцией, которая дает перевозить больше грузов по весу, номенклатуре, объему, удобно разгружать, а также не растрачивать попусту – за счет теплоизоляции, пароподогревательных рубашек, гуммировки и, надо сказать, конструкторские решения не только превосходят аналоги отечественного рынка, но часто конкурируют и с лучшими образцами зарубежной продукции. Вот почему завод является лидером в производстве вагонов-цистерн специального назначения - 13 моделей вообще не имеют аналогов в России и СНГ.

Например, цистерны для сжиженных углеводородных газов. Одна из передовых - модель 15-1288-01. Увеличенное рабочее давление в котле 21 МПа позволяет перевозить расширенный перечень грузов, в том числе пропилен. За счет применения инновационной тележки с нагрузкой 25 тс повышена грузоподъемность, объем котла- 87м3.

В группе вагонов для перевозки светлых и темных нефтепродуктов особенно запоминается битумовоз (модель 15-1255-01). «Зеркальная цистерна» - настоящее произведение инженерного дизайна и не имеет аналогов в пространстве колеи 1520, разработана для перевозки битума нефтепродуктов, вязких и застывающих грузов. Улучшенная теплоизоляция позволяет сохранять грузы в жидком состоянии до 10 суток при температуре окружающего воздуха до -40. Битумовоз стал сенсацией международного салона техники «ЭКСПО 1520» в Щербинке. Кроме того, завоевал признание в престижном федеральном конкурсе - «100 лучших товаров России».

Среди лидеров цистерн для химических и специальных грузов - принципиально новый на рынке инновационного подвижного состава вагон для перевозки жидкого пека (модель 15-1257). Бесстыковая теплоизоляция котла, контроль над разогревом груза, быстрое подключение и отключение паровых шлангов и сливных металлорукавов делает его уникальным по сравнению с похожими моделями.

Соответствует стандартам высокотехнологичного подвижного состава и вагон-цистерна для перевозки аммиака (модель 15-1288-02): при объеме котла 87 куб. м она может перевозить на 17% больше груза, чем аналоги.

Надо сказать, что Рузхиммаш – редкий пример среди российских предприятий, когда практика постоянных улучшений ставится заводом во главу угла. При каждой ресертификации в общем-то уже хорошо зарекомендовавших себя моделей рузаевские инженеры вносят новые интересные решения в конструкции, отчего эксплуатация вагона становится еще более удобной и эффективной.

Например, в январе прошлого года продлен сертификат на вагон-цистерну для перевозки концентрата карбамидоформальдегидного (КФК) и жидких азотных удобрений (модель 15-1232-03). Она и так не имеет аналогов, и «на борту» есть все необходимое современное оборудование: пароподогревательная рубашка, теневая защита. Нижнее строение вагона усилено за счет внутренних ребер-перемычек. Но сегодня у цистерны - обновленный перечень грузов, теперь там есть формалин, уксусная, фосфорная кислота, гидроксид натрия, карбамидоформальдегидные смолы и другие химикаты.

Не так давно РМ Рейл Рузхиммаш возобновил действие сертификата вагона-цистерны для перевозки соляной кислоты (модель 15-1230) Эта также безаналоговая модель дополнена оксихлоридом алюминия, коагулянтом и плавиковой кислотой.

Удивительно, что «Рузхиммаш» сумел сохранить лидерство в транспортном машиностроении в течение почти 30-ти лет, пережив кризисы, многократные изменения трендов и остался верен своим цистернам. Зато сегодня надо признать, что сплав этого многолетнего опыта и взятый курс на инновационное, передовое вагоностроение обеспечили рузаевскому предприятию бесспорное лидерство в сегменте цистерн.

 

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