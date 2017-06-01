Депутаты Мурманской облдумы и сенаторы обсудили совместную законодательную работу в Арктике

01 Июня 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня спикер регионального парламента Сергей Дубовой встретился с сенаторами – членами комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Члены Совета Федерации – представитель от правительства Мурманской области Игорь Чернышенко, представители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также Архангельской области прибыли в рамках визита в Норвегию для участия в заседании группы по сотрудничеству Совфеда и парламента Норвегии. А в ходе встречи представители Мурманской областной Думы и сенаторы обсудили совместную законодательную работу, в том числе законопроект об Арктической зоне.

«Работы в Арктике для каждого региона хватит, главное, чтобы это все заработало. Мы всё говорим об Арктике, строим ледоколы, острова уже наши, а никакого закона об Арктике нет. Каждый субъект хочет, чтобы этот закон был заполнен социальными пакетами. И тут многое зависит от нас», – отметил Сергей Дубовой.

Попытки принятия закона, который определил бы правовой статус российской Арктики и объединил бы разрозненные нормативные предписания об арктической проблематике, предпринимались неоднократно. Но ни один из подготовленных вариантов законопроекта не прошел согласование в правительстве России.