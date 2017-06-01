Июнь в Мурманской области: сильный ветер и мокрый снег

02 Июня 2017 года, 07:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - 2 июня погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Балтийского моря. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя, сильный северный ветер, температура воздуха +2+7 градусов.

На северо-востоке, юге и в центральных районах Баренцева моря наблюдается ветер северо-восточный, северный 15-18 м/с.

На реках юга и запада области наблюдается спад весеннего половодья, уровни воды на реках понижаются на 3-5 см в сутки. На реках севера и востока области формирование пиков весеннего половодья замедлилось.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +2 градусов, ветер северный 10-18 м/с.