Сайт Мурманской областной думы занял 80 место в рейтинге информационной открытости

02 Июня 2017 года, 08:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - Сайт Мурманской областной думы занял 80 место из 85 в рейтинге информационной открытости. Рейтинг подготовлен специалистами «Инфометра». Они проверили, как законодательные органы соблюдают требования к размещению информации на официальных сайтах, освещают свою деятельность и работают с интерактивными сервисами.

Лидерами рейтинга стали законодательные органы Иркутской, Кировской, Самарской и Курганской области, а также Чеченской Республики. В аутсайдерах: Брянская и Амурская области, Чукотский автономный округ, Республики Мордовия и Ингушетия. Итоговая открытость Мурманской областной думы оценена в 32,19%. Составители рейтинга выделили более 130 замечаний и рекомендаций для улучшения этого показателя.