Около 800 млн рублей будет направлено на развитие Ковдора за три года

02 Июня 2017 года, 08:30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Около 800 млн рублей будет направлено в ближайшие три года на реализацию мастер-плана развития Ковдора. Средства будут направлены «МХК «ЕвроХим» и из бюджета Мурманской области. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума-2017.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в создании оптимальной социальной инфраструктуры моногорода Ковдор, в частности обновлении жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства. Совместные усилия будут также направлены на увеличение количества рабочих мест для местных жителей.