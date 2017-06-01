Кораблестроители обзавелись профессиональным праздником

02 Июня 2017 года, 08:45

РОССИЯ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В России установлен новый профессиональный праздник – День кораблестроителя (судостроителя). Он будет отмечаться 29 июня. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

29 июня 1667 года был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орёл». Согласно заключению Российского исторического общества, это был первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу. В этом году исполняется 350 лет со дня издания этого указа.

В настоящее время в судостроительной отрасли с учётом смежных производств работают более 200 тыс. человек.