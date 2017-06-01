Около 200 детей приняли участие в «Празднике детства» в Кировске

02 Июня 2017 года, 09:00

КИРОВСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - В Кировске на базе Центра детского творчества «Хибины» состоялся «Праздник детства», посвященный Международному дню защиты детей. Праздник ежегодно с 2006 года проводят специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи совместно с Российским представительством норвежского объединения «Спасем детей». Мероприятие направлено на профилактику детского и семейного неблагополучия, жестокого обращения и насилия над детьми, продвижение принципов Конвенции ООН о правах ребенка.

Праздник собрал около 200 участников: воспитанников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и коррекционных школ, детей из замещающих семей, участников детских творческих коллективов Кировска. Ребят ждала игровая развлекательная программа, они посетили научное шоу «Сумасшедшая лаборатория», мастер-классы по аэромоделированию и изготовлению птицы счастья, посмотрели фокусы и шоу мыльных пузырей, приняли участие в «Бумажной дискотеке». В завершение праздничной программы каждый ребенок получил памятный подарок.