«Пусть всегда будет лето» в гипермаркете «Твой»

02 Июня 2017 года, 09:10

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - В гипермаркете «Твой» на Кольском, 51 состоится семейный благотворительный праздник «Пусть всегда будет лето», приуроченный ко Дню защиты детей. Спортивная зона для самых непоседливых рядом с «МурманЭКСПО» и развлекательно-игровая — у входа в гипермаркет. Посещайте все площадки, собирайте фишки и получайте мороженое.

3 июня вы сможете не только хорошо провести время всей семьёй, но и помочь детям, страдающим онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Для этого нужно принять участие в благотворительной беспроигрышной лотерее, собранные средства от которой будут перечислены в фонд «Руки жизни». Кроме того, волонтёры благотворительной организации проведут детские мастер-классы по рукоделию, игры и конкурсы.

Настоящий чародей из клуба аниматоров «Понарошки» перенесет вас в мир волшебства, покажет чудеса ментальной магии, перемещение объектов в пространстве и шоу иллюзий.

Для любителей острых ощущений на протяжении всего праздника будет работать зона от компании «Шумарик»: прыжки на батуте, аренда гироскутеров и квадроциклов.

Клуб маленьких велосипедистов «Белые мишки» проведёт захватывающие соревнования для малышей и их родителей. Дети, умеющие самостоятельно кататься на велосипеде, примут участие в велогонке. А всех взрослых и детей ждёт семейная эстафета. Задания будут посильны даже неподготовленным участникам, но вот скорость и точность уже зависит от умений и навыков. Для победителей эстафеты страховая компания «PPF СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» приготовила внушительный приз — подарочный сертификат на детскую страховку от несчастных случаев на сумму 500 тысяч рублей, которая будет действовать в течение года в любой точке мира.

В завершение гостей будет ждать танцевальное шоу от преподавателей и воспитанников ДЮСШ №14 города Мурманска, а также море подарков, сладостей и веселья.

Все ваши эмоции точно не забудутся. На празднике будут работать сразу три фотографа: Надежда Пархоменко, Дмитрий Пархоменко и Алина Солдатова. Никто не уйдет без ярких снимков.

Ждём вас 3 июня в 13:00 на семейном празднике в гипермаркете «Твой» (г. Мурманск, пр. Кольский, 51). Пусть всегда будет лето!