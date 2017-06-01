Тропическая среда в «Огнях Мурманска»

02 Июня 2017 года, 09:20

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - Отель «Огни Мурманска» открыла летний сезон с прекрасной акцией «Тропическая среда». Суть акции: каждую среду* стоимость посещения тропическая купальни «Огни Мурманска» всего 150 рублей на целый день.

Директор отеля Алена Радецкая, в состав которой и входит купальня, говорит: «Для всех посетителей доступны бассейн с дорожками длиной по 25 метров и водной горкой «тобогган», финская («на камнях»), турецкая («хамам»), инфракрасная сауны, а также ванна с гидромассажем. Для малышей - детский бассейн. Для вас работает тропический бар с освежающими напитками, кабинет массажа и солярий! Все это удовольствие стоит 150 рублей за день посещения. Акция действует каждую среду от открытия до закрытия купальни».

Тропическая купальня «Огни Мурманска» может удивить своих посетителей множеством «фишек», например: фонтаны, тропический бар с большим выбором оздоровительных чаев, водяные горки, бассейны с вышкой, сауны, парные, солярий, и другие водные развлечения.

Посещение тропической купальни «Огни Мурманска» – это прекрасный отдых для всей семьи. Не пожалейте времени, приходите к нам и проведите время в свое удовольствие!

Купальня открылась в 2004 году и за эти годы заслужила любовь горожан.

Кстати, для того, чтобы отдохнуть в купальне, совсем не обязательно уметь плавать. Глубина воды в бассейнах обычно немногим больше метра, что позволяет удачно приземляться с горок и затем вставать на ноги, не уходя при этом под воду с головой. Купальня имеет две основные зоны: взрослую и детскую, которые отличаются размерами, глубиной бассейнов, наличием экстремальных спусков. Потому отдых в тропической купальне «Огни Мурманска» считается оптимальным для семьи: родители и дети могут находиться здесь вместе и одновременно получать удовольствие.

Подробнее об акции можно узнать по телефону 8(8152) 554-004 и 8(8152) 554-009.

Расписание автобуса до тропической купальни «Огни Мурманска».

*Акция не действует в праздничные дни