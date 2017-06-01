Полиция Мурманска разыскивает без вести пропавшего местного жителя

02 Июня 2017 года, 09:34

МУРМАНСК/ 2 июня - Отделом полиции №1 УМВД России по г. Мурманску разыскивается пропавший без вести 28-летний Евгений Паялов. По информации, поступившей от родственников, 28 мая Евгений около 11.00 попал в ДТП в районе пр. Кольский, д. 44, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 170-176 см, волосы темно-русые короткие. Загорелый.

Был одет: синие джинсы, черная олимпийка, черные кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Паялова, просьба сообщить в отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску по телефонам 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть), 45-60-89, 02 (полиция) или 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску)