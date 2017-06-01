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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Полиция Мурманска разыскивает без вести пропавшего местного жителя
 
 
 
 
02 Июня 2017 года, 09:34

Полиция Мурманска разыскивает без вести пропавшего местного жителя

1 2МУРМАНСК/ 2 июня - Отделом полиции №1 УМВД России по г. Мурманску разыскивается пропавший без вести 28-летний Евгений Паялов. По информации, поступившей от родственников, 28 мая Евгений около 11.00 попал в ДТП в районе пр. Кольский, д. 44, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 170-176 см, волосы темно-русые короткие. Загорелый.

Был одет: синие джинсы, черная олимпийка, черные кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Паялова, просьба сообщить в отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску по телефонам 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть), 45-60-89, 02 (полиция) или 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску)

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