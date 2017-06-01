НИС «Вячеслав Тихонов» ошвартовался у причала Мурманского морского вокзала

02 Июня 2017 года, 10:35

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - Научно-исследовательское судно Совкомфлота «Вячеслав Тихонов» ошвартовалось у пирса дальних линий Мурманского морского вокзала. Место было предоставлено судну для безопасной стоянки.

Судно зашло в морской порт Мурманск 31 мая для пополнения припасов и пробудет в нем до 6 июня, сообщили в Росморпорте.

Научно-исследовательское судно «Вячеслав Тихонов» оснащено самым современным оборудованием для ведения сейсморазведочных и геологоразведочных работ на континентальном шельфе, в том числе в сложных условиях арктических морей.