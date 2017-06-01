Мурманские рыбаки получат инструменты для картирования донных экосистем

02 Июня 2017 года, 10:50

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - Рыболовецкие компании, работающие в Баренцевом море, получат набор инструментов, с помощью которых они прямо на промысле смогут собирать данные, необходимые для картирования уязвимых морских экосистем (УМЭ). Об этом «Би-порту» сообщили в Баренц-отделении Всемирного фонда дикой природы.

Работу по экологизации тралового лова в Баренцевом море WWF России ведет уже несколько лет. Одно из важных направлений – защита донных уязвимых морских экосистем, то есть наиболее ценных, с природоохранной точки зрения, участков морского дна и сообществ. Чтобы видеть картину целиком и понимать, в каких районах ограничивать промысел, а где его можно вести без значительного ущерба для природы, специалистам необходимо составить точную карту УМЭ. Рыболовецкие предприятия пошли навстречу и согласились взять на себя основную работу по сбору необходимых данных. На судах им предстоит проводить качественную и количественную оценку донных организмов, попадающих в трал в качестве прилова.

WWF России совместно с ПИНРО подготовил специальный справочник-определитель основных групп мегабентоса – крупных беспозвоночных Баренцева моря. С помощью этого пособия даже неспециалисту несложно понять, какие именно донные обитатели водятся в том или ином районе и попали в трал.

Собранные данные промысловикам предстоит заносить в электронный журнал. Для фиксирования информации и передачи ее на берег была выпущена специальная компьютерная программа. В ближайшее время каждое промысловое судно в Баренцевом море получит полный комплект материалов, после чего начнется сбор данных по распределению донных сообществ. В результате будут построены карты уязвимых морских экосистем и определены участки, которые рыбаки должны избегать в процессе промысла.