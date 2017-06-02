Ростелеком, министерство связи и правительство Мурманской области подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве

02 Июня 2017 года, 11:12

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - Во время работы Петербургского международного экономического форума подписан ряд трехсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи. Соглашение о совместной деятельности подписали министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и Губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Целью подписанных соглашений является развитие телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных государственных информационных систем на территории субъектов Федерации. Одно из главных направлений сотрудничества – устранение цифрового неравенства и обеспечение равных возможностей для всех жителей регионов в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет.

В соответствии с государственным контрактом об условиях оказания универсальных услуг связи «Ростелеком» обеспечит точки доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в малонаселенных пунктах субъектов Федерации – участников Соглашения - с численностью населения 250-500 человек. Кроме того, по условиям соглашения Компания обеспечит высокоскоростными линиями передачи данных населенные пункты с численностью населения более 500 человек.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ, единым федеральным оператором универсального обслуживания назначен «Ростелеком». В мае 2014 года был подписан 10-летний государственный контракт между Федеральным агентством связи и «Ростелеком» об условиях оказания универсальных услуг связи.

Для реализации проекта устранения цифрового неравенства, который призван решить проблему цифрового неравенства для большинства жителей страны, должно быть построено более 200 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. Подписанные трехсторонние соглашения позволят максимально быстро реализовать план строительства каналов связи и снять все возможные административные барьеры на пути реализации контракта.