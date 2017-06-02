Как Мурманская область встретила лето

02 Июня 2017 года, 11:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера началось лето, однако жители Мурманской области встретили его с сильным ветром и снегопадом.

Май 2017 года оказался самым холодным холодным с 1999 года, такие же холода в последний месяц весны отмечались и в 1958 году. Во многих районах Мурманской области до сих пор не растаял снег, дороги до Спутника, Туманного и Териберки снова были закрыты, а Мурманская ТЭЦ перенесла отключение теплоснабжения.

Несмотря на холода, жители региона не унывают. Например, вчера в Мурманске прошла акция «Мой мыльный Мурманск», а сами мурманчане активно делятся снежными фотографиями в социальных сетях.

В Кировске из-за сильной метели были снесены новые остановки, дорожные знаки, перевернуты контейнеры, улицы занесло снегом. В Хибинах и вовсе еще зима.

В Кандалакше снег уже растаял, однако сильный ветер срывал крыши с домов и повалил на дорогу дерево на улице 50 лет Октября.

Порывы сильного ветра настигли в первый летний день и другие населенные пункты области: Мончегорск, Полярный, Никель, Ковду, Териберку и Вайда-губу.

Фото: Кировск, Хибины, Мончегорск Анастасия Железнякова, Кандалакша, Погода в Мурманске, Kotatsy