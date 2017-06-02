Арктические тюлени Мурманского океанариума поздравили ребятишек с Днем защиты детей

02 Июня 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - Праздничное представление ластоногих артистов было организовано по инициативе Родительского комитета Мурманского морского торгового порта для 40 детей портовиков и 30 воспитанников «Мурманского центра социальной помощи семье и детям».

Совместные культурные мероприятия детей портовиков и воспитанников подшефного социального учреждения в День защиты детей становятся доброй традицией - год назад ребята вместе ходили в кинотеатр. В «Год экологии» было решено подарить юным мурманчанам возможность пообщаться с представителями фауны, полюбоваться красотой и сообразительностью арктических тюленей, сфотографироваться с симпатичными животными.

Мурманский морской торговый порт в течение года оказывал существенную поддержку Мурманскому океанариуму, ежемесячно выделяя финансирование на покупку дополнительных кормов для животных. Именно эта помощь помогла существенно снизить цену билетов на представления для детей-инвалидов и воспитанников социальных учреждений.