Компании «РЖД» и «МегаФон» подписали соглашение о сотрудничестве

02 Июня 2017 года, 12:14

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В ходе работы Петербургского международного экономического форума соглашение подписали директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин и операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова.

Компании планируют развивать сотрудничество для обеспечения покрытия сети связи и беспроводного доступа в интернет для пассажиров высокоскоростных поездов и поездов дальнего следования по всей сети железных дорог.

«У «МегаФона» есть технологии и опыт для того, чтобы поддержать стратегию развития информационных технологий «РЖД». Например, мы можем предложить решения в области изучения и оптимизации пассажиропотоков, мониторинга износа и проактивной аналитики с помощью анализа больших данных, – комментирует Серебряникова. – Мы продолжим развивать в «Сапсанах» доступ в Интернет через Wi-Fi и предложим абонентам доступ к информационно-развлекательной системе поезда».

Еще одним направлением сотрудничества компаний станет разработка и осуществление проектов в области Интернета Вещей (IoT), например, внедрение «умной» технологии сбора и передачи информации о состоянии объектов инфраструктуры без участия человека.

«Мы придаем первоочередное значение внедрению инновационных сервисов и реализуем проект «Цифровая железная дорога». Он предполагает массовое использование современных IT – технологий в пассажирских и грузовых услугах, в организации перевозочного процесса и управлении объектами инфраструктуры. Уверен, что развитие цифровых технологий повысит конкурентоспособность компании и качество услуг железнодорожного транспорта», – отметил Чаркин.