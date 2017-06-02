Родителей с детьми на инвалидных колясках не пустили в кафе в Мурманске

02 Июня 2017 года, 12:33

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В социальных сетях появилось сообщение о том, что женщин с детьми на инвалидных колясках не пустили в кафе «СУМАХ», которое находится в ТЦ «Волна».

«Женщины много раз повторили сотрудникам кафе, что КОЛЯСКИ ИНВАЛИДНЫЕ! Это не просто средства передвижения, а необходимость для их детей! На это работники ответили, что они действуют по инструкции. Но при этом отказались её показать. А ещё они отказались представиться (бейджи на форме отсутствовали). Сказали, что сделают это только по решению суда!», – пишут в группе «Мурманск. И себе, и людям».

Светлана Евтушенко, Ирина Краснопольская, Юлия Бушуева и их дочки Саша, Надя и Кристина – члены общественной организации родителей и детей с инвалидностью «Дети-Ангелы Мурмана».

В прокуратуре «Би-порту» сказали, что к ним обращений не поступало. Уполномоченный по правам ребенка Борис Коган разбирается в ситуации.