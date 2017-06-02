Чайхану «СУМАХ» проверят после инцидента с детьми-инвалидами

02 Июня 2017 года, 12:55

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Уполномоченный по правам ребенка Борис Коган примет участие в проверке чайханы «СУМАХ» в мировом суде.

Сегодня утром в социальных сетях появилось сообщение о том, что трех женщин с детьми-инвалидами не пустили в кафе «СУМАХ» в ТЦ «Волна». Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган начал разбираться в ситуации.

«Я переговорил с управляющей чайханы, она принесла извинения и, скорее всего, принесет их родителям. Человек, который так поступил, грубо нарушил права детей, он уже уволен», – сказал «Би-порту» Борис Коган.

После этого разговора детский омбудсмен связался с одной из мам-участниц инцидента. Женщина сообщила, что такое здесь случается далеко не в первый раз, а потому извинения она не примет.

«Раз это не в первый раз, то я предложил проверить правовую деятельность чайханы у мирового судьи, собеседница согласилась. Я буду участвовать в проверке в соответствии с законом Мурманской области», – добавил Коган.