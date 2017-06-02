МегаФон и UBER объявляют о начале сотрудничества

02 Июня 2017 года, 14:15

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В рамках Петербургского международного экономического форума компания интегрированных цифровых коммуникаций «МегаФон» и международная технологическая компания Uber подписали соглашение о намерениях.

Uber – международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает более чем в 450 городах 76 стран мира. В России сервис Uber доступен в 16 городах, в Мурманске его нет.

Планируемое сотрудничество предусматривает, что абоненты получат выгодные условия на первую поездку, а держатели банковской карты «МегаФона», которые пользуются Uber, смогут экономить на поездках. В свою очередь «МегаФон» предложит водителям Uber специальный тариф с выгодной стоимостью передачи данных при использовании приложения на смартфоне или планшете. Компании намерены изучить возможности сотрудничества в сфере совместных разработок на основе анализа больших данных.

«Uber перевернул наше представление о поездках по городу, и сегодня большинство горожан предпочитает использовать для этой услуги приложение. Около 120 000 наших абонентов ежедневно заходят в Uber со своего мобильного устройства. Я уверена, что это сотрудничество понравится клиентам «МегаФона» и водителям Uber», – отмечает операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова.

Директор по развитию Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Фрейзер Робинсон подчеркнул, что Uber предлагает пользователям во всем мире надежный, безопасный и удобный способ передвижения по городу и постоянно работает над повышением доступности сервиса для всех жителей мегаполисов.

«Партнерство с «МегаФоном» позволит охватить многомиллионную аудиторию абонентов компании и расширит наши возможности по привлечению новых пользователей благодаря совместным усилиям. Мы высоко оцениваем возможности сотрудничества в сфере анализа агрегированных данных и уверены, что такие проекты могут открыть новые перспективы для развития сервиса Uber в России», – сказал Робинсон.