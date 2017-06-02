На БДК «Георгий Победоносец» боролись с задымлением в одной из кают

02 Июня 2017 года, 13:55

СЕВЕРОМОРСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В СМИ появилась информация о возгорании каюты на корабле Северного флота. Сообщалось, что пожар возник на большом десантном корабле «Георгий Победоносец», базирующемся в Североморске. «Би-порту» в пресс-службе Северного флота сообщили, что по одной из учебных вводных, на борту «Георгия Победоносца» дежурно-вахтенной сменой были обнаружены признаки задымления в одной из жилых кают. Таким образом, началась тренировка по обеспечению непотопляемости и взрывопожаробезопасности боевых кораблей Регионального центра управления обороной.

«Для ликвидации условной аварийной ситуации были привлечены нештатные аварийно-спасательные группы соединений боевых кораблей, а также пожарные команды центра материально-технического обеспечения Северного флота, – рассказал начальник пресс-службы СФ Вадим Серга. – Экипаж «Георгий Победоносец» отрабатывал вводные по борьбе за живучесть. Оценивались действия командования корабля и аварийно-спасательных групп по ликвидации условной аварийной ситуации, связанной с повреждением корпуса и поступлением забортной воды в отсеки корабля».

Подобные тренировки проводятся на Северном флоте на постоянной основе. Они направлены на совершенствование навыков дежурных смен РЦУ.