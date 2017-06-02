Следователи проверят инцидент в мурманской чайхане

02 Июня 2017 года, 15:18

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет начал процессуальную проверку инцидента, произошедшего в чайхане «Сумах». В ее ходе будет дана правовая оценка действиям работников, которые не пустили в заведение трех мам с детьми в инвалидных колясках.

«На месте работают следователи, проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых будет принято процессуальное решение», – сообщают в Следственном комитете.

Конфликтная ситуация, произошедшая 28 мая, находится под личным контролем Бориса Когана. Ранее он сообщил «Би-порту», что охранник чайханы уволен.