Сергей Мякишев: важно сформировать толерантное отношение к инвалидам

02 Июня 2017 года, 15:55

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Министр социального развития Мурманской области прокомментировал инцидент, произошедший в чайхане «Сумах».

«В чайхане есть все условия для инвалидов-колясочников: лифт, нужная ширина дверных проемов и т.д. Но мало создать условия – необходимо изменить сознание людей. Не случайно одно из главных наших направлений на этот год – формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями», – сказал «Би-порту» Мякишев.

Министр также добавил, что с Союзом промышленников и предпринимателей в прошлом году было подписано соглашение об информационном взаимодействии, где все эти моменты четко обговаривались.

«Я не знаю, входит ли чайхана в Союз. Скорее всего, входит, потому что кафе всегда было на хорошем счету. Обидно, что из-за конкретных людей, которые принимают такие решения, изменится оценка учреждения в худшую сторону», – подчеркнул Мякишев.

Работник кафе, не пустивший матерей с детьми-инвалидами, уволен, ситуация находится под личным контролем уполномоченного по правам ребенка Бориса Когана. Следственный комитет начал проверку.