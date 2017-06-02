Дмитрий Филиппов встречается с жильцами

02 Июня 2017 года, 17:14

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов встретился с жителями двора дома №1 по улице Миронова. На встрече обсудили подробности предстоящего преображения дворовой территории.

Городская программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана до 2022 года, так что активные горожане могут внести в нее свои пожелания и предложения. Обязательным требованием для одобрения заявки является наличие протокола общего собрания жильцов.

«В 2017 году в Мурманске будут обновлены 11 дворов и одна зона отдыха, конкурсы на поиск компаний, которые реализуют эти работы, уже начались», – рассказал Филиппов.

В частности на дворовых территориях улицы Гагарина и улицы Миронова будут проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройству тротуаров и объектов пешеходной связи, модернизации системы освещения, организации парковочных зон, установке детских игровых площадок и спортивной площадки на территории у дома №10 по улице Миронова.

Кроме того, этим летом в рамках проекта будет полностью преображена наиболее посещаемая общественная территория – зона отдыха Семеновского озера.

АГМ