Права пассажиров укрепятся к августу

02 Июня 2017 года, 19:26

РОССИЯ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Россия станет полноправным участником Монреальской конвенции не ранее чем через два месяца, хотя федеральный закон о присоединении России к документу был подписан Владимиром Путиным еще 3 апреля 2017 года. Об этом пишут «Известия».

Как рассказали в Министерстве транспорта России, после подписания федерального закона о присоединении к «Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок» (полное официальное название Монреальской конвенции) МИД России должны быть направлены ратификационные грамоты в адрес депозитария конвенции, которым выступает Международная организация гражданской авиации (ICAO).

«По информации из МИД России, дипломатическая почта с соответствующими грамотами отправлена на этой неделе», — сообщил представитель Минтранса России.

Согласно положениям Монреальской конвенции, вступление ее в силу для вновь присоединившихся государств происходит через 60 дней после получения ратификационной грамоты, то есть, по сути, после уведомления о ратификации международного договора. При этом ICAO как депозитарий незамедлительно информирует об этом факте все государства — участники конвенции.

Проект федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс, подготовленный для реализации положений конвенции, сейчас находится на рассмотрении Государственной думы России. Иные нормативные подзаконные акты, в частности, утверждающие форму электронной грузовой накладной, будут приняты после принятия закона, добавили в Минтрансе.

Эксперт в сфере международного воздушного права Виталий Бордунов считает, что ратификация Монреальской конвенции не сопровождается в необходимом объеме дополнительной нормативно-правовой поддержкой, что может создать трудности для ее эффективного применения пассажирами и авиаперевозчиками.

«Для определения справедливого размера компенсации следовало бы конкретизировать суть и содержание принципа наиболее полного возмещения, дать четкие определения этих понятий и терминов. Также требуется детализация и конкретизация вреда, причиненного жизни и здоровью пассажира, для установления четких размеров компенсации за вред, причиненный в период международной воздушной перевозки. То же самое можно сказать о повреждении багажа», — отметил Бордунов.

Однако, по мнению директора Института воздушного и космического права Aerohelp Олега Аксаментова, Монреальская конвенция является актом прямого действия и не требует дополнительной конкретизации.

«В самой конвенции уже содержатся все нормы, предусматривающие порядок компенсаций. Для ее применения не требуется никаких дополнительных нормативных правовых актов», — сказал Олег Аксаментов.

На данный момент Россия пока остается в числе немногих стран, где еще руководствуются положениями Варшавской конвенции, принятой в 1929 году. Монреальская конвенция действует с 1999 года. Ее участниками на сегодняшний момент являются более 130 государств. Она предусматривает значительное повышение ответственности авиакомпаний (верхней планки вообще не существует), а также упрощает механизм получения компенсаций. Причем интересы пассажиров конвенция ставит выше интересов перевозчиков — фактически документ устанавливает презумпцию виновности авиакомпаний.