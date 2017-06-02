В ВБРР внедрен новый сервис безопасного совершения платежей для держателей карт Visa

02 Июня 2017 года, 16:45

Всероссийский банк развития регионов предоставляет сервис безопасного совершения платежей в интернет для держателей карт VISA ВБРР. Сервис обеспечивает возможность проводить операции с использованием одноразового пароля Verified by Visa (3D-Secure). При проведении операции по карте Visa в интернете после стандартной процедуры ввода данных карты клиент получает СМС-пароль, который требуется ввести на появившейся платежной странице подтверждения операции.

При наличии в банке актуального номера мобильного телефона сервис предоставляется автоматически и не требует активации. Для актуализации номера мобильного телефона клиенту нужно подключить услугу SMS-информирование в банкомате ВБРР или системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

При отсутствии технической возможности активации услуги SMS-информирование через банкомат или систему ДБО заявление о подключении услуги можно подать в офисах ВБРР (АО). Стоимость услуги SMS-информирования определяется тарифным планом. Пакет «Простой» предоставляется бесплатно.